Il Centro agroalimentare cerca un nuovo direttore

Sarzana - Val di Magra - C'è tempo fino alle 12 del 14 maggio per partecipare al bando di concorso per titoli ed esami per la nomina del nuovo direttore del Mercato Agroalimentare di Sarzana. La domanda potrà essere inoltrata chi è in possesso di “cittadinanza italiana e di un diploma di laurea in giurisprudenza o economia o scienze agrarie, discipline affini o attinenti anche conseguite all'estero”. I parametri di valutazione del curriculum vitae terranno in considerazione voto di laurea, pregresse esperienze specifiche maturate in mansioni di controllo operativo, di ispezione e o legate alla sicurezza in realtà di complessità paragonabile a quella del mercato agroalimentare”, durata delle esperienze maturate nei settori già citati e pubblicazioni tecnico-scientitifiche afferenti al settore agroalimentare. Il concorso prevede l'assegnazione di un punteggio relativo alla documentazione e di un altro relativo alla prova orale che si terrà di fronte alla commissione giudicatrice composta dall'amministratore unico del Calll, un rappresentate del Comune di Sarzana e un esperto delle materie d'esame nominato dal Centro Agroalimentare.

Tutti i dettagli del bando si possono reperire sul sito www.sarzanamercato.it