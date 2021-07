Sarzana - Val di Magra - Acam Ambiente informa che dal giorno 2 agosto anche per i cittadini del comune di Arcola sarà attivo il nuovo numero verde del Customer Care Ambientale 800-487711, attivo dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.



Tutti gli altri numeri precedentemente in uso non saranno più attivi.