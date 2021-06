Hub Sanlorenzo, Ghini (UIL): "Giornata importante che certifica ripartenza del territorio"

Sarzana - Val di Magra - "Con l’inaugurazione dell’Hub vaccinale nei cantieri SanLorenzo si certifica la ripartenza del territorio dopo il lungo braccio di ferro con il Covid, che ha tenuto sotto schiaffo il territorio per oltre un anno. L’accordo per le vaccinazioni su base volontaria nei luoghi di lavoro ci ha permesso di rinsaldare la rete istituzionale attraverso un’intesa che vede le parti sociali impegnate nel durissimo compito che vuole traguardare salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ringraziamo il Ministro Orlando per aver testimoniato vicinanza alla Città della Spezia, alla Liguria e a tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno tenuto la barra dritta, senza mai abbandonare il proprio dovere, nei lunghi mesi di incertezza dovuti alla pandemia. Bisogna riconoscere grande merito a tutte le forze sociali che, già nel marzo del 2020, hanno siglato un protocollo che ha permesso di evitare il baratro per tante aziende e la perdita del posto di lavoro per tanti lavoratori. Oggi come ieri il senso di responsabilità del nostro tessuto sociale ed economico ha prevalso sulla forza spietata della pandemia, permettendo la sigla di protocolli con i quali sarà possibile far fronte al Covid con la forza della scienza e della responsabilità sociale. Ci auguriamo che oggi sia solo l’inizio di tante iniziative da parte delle aziende sul territorio, affinché si possano fare sempre più vaccini ai lavoratori dipendenti e dell’indotto per riuscire a dare un colpo mortale al Covid".



Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria