Giornata ecologica a Fiumaretta, racoclti oltre 80 chili di rifiuti

Sarzana - Val di Magra - Successo dell’iniziativa “Spiagge e fondali puliti” organizzata a Fiumaretta da Legambiente Val di Magra e Legambiente La Spezia, con la collaborazione del Comune di Ameglia.

Una ventina di volontari si sono trovati questa mattina alle ore 9:30 presso il lungofiume di Fiumaretta, per ripulire tratti della scogliera e delle spiaggette di questa frazione del Comune di Ameglia. Sono stati raccolti una ventina di sacchetti, la maggior parte dei quali contenente materiale come plastica, lattine, polistirolo, bottiglie di vetro ed anche alcuni sacchetti di indifferenziato. 16 Kg di plastica e 11 di indifferenziata, mentre gli ingombranti raccolti sono stati 60 kg. La plastica si conferma la grande accusata rispetto ai rifiuti trovati con una grossa

percentuale rispetto alle altre tipologie. Tutto questo conferma l’importanza delle campagne di Legambiente contro la diffusione delle plastiche e micro plastiche che entrano nella catena biologica e creano danni irreversibili agli ecosistemi. Nostra sorpresa è stata quella di aver trovato, assieme alle plastiche e alle micro plastiche anche delle macro plastiche: si sono rinvenute una grossa boa di plastica, un gavitello per barche e una tanica di benzina, tutte queste di plastica. E ancora: una gomma di auto (intonsa), un motore di frigorifero, un materassino di polietilene, un pezzo di sanitario per bagni.

"Nel ringraziare l’amministrazione omunale di Ameglia per il supporto dato ci auguriamo cheIniziative di volontariato come questa servono a far crescere tra i cittadini, ma anche tra gli amministratori pubblici, la consapevolezza che il nostro ambiente va rispettato e tutelato e dobbiamo impedire una trasformazione radicale delle nostre catene biologiche e naturalistiche che andrebbero a danno di questa e delle future generazioni".