Giornata Fibromialgia, il Comune di Sarzana si tinge di viola

Sarzana - Val di Magra - Dopo aver aderito nelle scorse settimane con delibera di Giunta, su proposta del sindaco Cristina Ponzanelli, al progetto “Comuni a sostegno di chi soffre di Fibromialgia” promosso dal Comitato Fibromialgico Unitario-Italia (CFU-Italia), facendo proprio l’appello del consigliere comunale e membro della commissione “Servizi alla Persona” Maria Grazia Avidano nella raccolta di firme finalizzata al riconoscimento della patologia, Sarzana torna ad accendere le luci sulla Fibromialgia.



In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, domani 12 maggio, Sarzana illuminerà di viola palazzo civico: un gesto simbolico ma molto importante per prendere consapevolezza e far luce sulla malattia e su tutto quello che vi ruota intorno generando sconforto e isolamento in coloro che ne soffrono. Dunque Sarzana, ancora una volta è al fianco del Cfu-Italia, e continua a promuovere la campagna di sensibilizzazione nei confronti della fibromialgia con l’obiettivo di inserire la malattia nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e garantire ai malati le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.