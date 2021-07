Frane Prulla e Fortezza, affidati incarichi a geologo e ingegnere

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ha affidato alla geologa Daniela Raggi l'incarico per la redazione geologicotecnica e lo svolgimento delle indagini geognostiche per i lavori di contenimento del dissesto idrogeologico lungo le vie di adduzione alla Fortezza Castracani (lotto 1, via panoramica alta) e all'ingegner Patrizio Bellucci per la redazione geotecnica e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della frana sulla strada comunale Falcinello-Prulla. Passi in avanti dunque nell'ambito di un intervento complessivo per il quale il Comune di Sarzana, lo scorso febbraio, aveva partecipato a un bando statale e ottenuto un finanziamento da 1 milione e 665mila euro dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la messa in sicurezza del territorio. Il finanziamento ottenuto, oltre a stanziare 900mila euro per i lavori di adeguamento del ponte sul Calcandola di Via Falcinello tramite demolizione e ricostruzione, aveva autorizzato le risorse economiche, appunto, anche per il ripristino delle frane sulla via di adduzione alla Fortezza Castruccio Castracani (675mila euro) e in località Prulla di Falcinello (170mila). “Prima l'ottenimento del finanziamento e oggi l'affidamento degli incarichi ai professionisti – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli - sono il risultato di un percorso serio e credibile, senza troppi proclami, per la messa in sicurezza e riqualificazione del territorio comunale”.