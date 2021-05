Franco Nicastro nuovo dirigente dell'Area1 del Comune di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Il dirigente del Comune di Sarzana Giuliano Caso ha approvato i verbali della commissione giudicatrice per il concorso per l’assunzione del dirigente amministrativo dell’Area 1 Istituzionale. Al primo posto con un punteggio di 28,33 si è classificato Franco Nicastro seguito da Barbara Tedeschi (punti 26), Stefano Tonelli e Alessandro Ardigò (entrambi punti 24,67).



Il dottor Franco Nicastro, classe 1975, laureato in Economia e Gestione delle Imprese e magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni ha conseguito vari master universitari, specializzandosi in analisi, prevenzione e contrasto della criminalità e della corruzione. Il dottor Nicastro vanta un lunghissimo curriculum costituito dall’ottenimento di attestati e titoli conseguiti per partecipazione a corsi di formazione e seminari di studio a seguito di superamento di prova d'esame. Numerosi gli incarichi e le consulenze presso enti pubblici, già funzionario del Comune di Venezia ha anche svolto un’intensa attività di docenza.