Forze in Campus, tutti i centri estivi di Santo Stefano Magra

Sarzana - Val di Magra - Per il quinto anno consecutivo torna “Forze in Campus” l’offerta di Centri Estivi a cura del Comune di Santo Stefano di Magra che anche per questo 2021 offre diverse occasioni di divertimento e apprendimento per bambini e ragazzi del territorio, oltre a un sostegno concreto alle famiglie che lavorano.



“Riproponiamo Forze in Campus che si svolgerà anche questa volta, come lo scorso anno, nel rispetto della tutela della salute e della sicurezza dei ragazzi e del personale dei campi estivi. Favorire la ripresa delle attività all’aperto all’insegna del gioco e dell’apprendimento è una priorità per il nostro comune, perché anche nella necessaria leggerezza della vacanza vogliamo essere una comunità capace di proporre un uso qualificato del tempo per i nostri figli”, ha dichiarato la sindaca Paola Sisti



Di seguito tutti i Campus estivi organizzati dalle associazioni del territorio in collaborazione con il Comune di Santo Stefano Magra.



E...STATE CON NOI 2021 SCUOLA DELL’INFANZIA “NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE” DOVE: Scuola dell’Infanzia N.S. delle Grazie, via Trieste 2, S. Stefano di Magra (SP) QUANDO: dal 5 al 30 luglio 2021, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16.00 -DESTINATARI: Bambini dai 3 ai 6 anni - COSTO SETTIMANALE: sarà definito alla luce della normativa nazionale e regionale - CONTATTI: Don Tommaso e Monia Tellarini - TEL. 0187 632282 - LA NOSTRA PROPOSTA E...STATE CON NOI 2021 è un’iniziativa estiva della Scuola dell’Infanzia N.S. delle Grazie di Ponzano Madonnetta: un campus dedicato a bambini dai 3 ai 6 anni. Saremo impegnati in giochi, laboratori, esperienze sensoriali, giochi d’acqua. Le attività saranno organizzate dalle maestre e dalle educatrici della scuola dell’infanzia, privilegiando l’attività all’esterno, in zone suddivise e autonome dell’ampio giardino, o nelle aule dell’edificio scolastico. L’attività si svilupperà per settimane, dal 5 al 30 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 16.00, con possibilità di orari ridotti.



C’ENTRO” SOCIO EDUCATIVO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA DOVE: Scuola primaria E. Fermi – Via Roma, S. Stefano di Magra (SP) QUANDO: dal lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00 dal 21 giugno al 30 luglio, su turni da due settimane. DESTINATARI: Bambini dai 6 ai 13 anni QUOTA ISCRIZIONE: € 15 comprensiva della quota assicurativa obbligatoria per tutto il periodo COSTO SETTIMANALE: € 60 per il turno da due settimane CONTATTI: MAIL servizisociali@comune.santostefanodimagra.sp.it CELL. 0187 697179 LA NOSTRA PROPOSTA Attività ludico ricreative, laboratori di lettura, teatro e musica, inglese, laboratori manuali (riciclo, pittura, fotografia), giochi di matematica e logica.



UN’ ESTATE PER CRESCERE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “CRESCERE INSIEME” - DOVE: presso la sede dell’Associazione “Spazio Giovani” in via Cacioppo 10/Piazza Cerri 1 in località Ponzano Belaso - Santo Stefano di Magra (SP) - QUANDO: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.00 o dalle 7.30 alle 16.00 - DESTINATARI: bambini dai 5 a i 14 anni - QUOTA DI ISCRIZIONE: € 20 comprendente quota assicurativa e tesseramento associativo per tutto l’anno - COSTO SETTIMANALE: € 40 con uscita alle ore 13 // € 50 con uscita alle ore 16.00 + n. 2 uscite settimanali € 15,00. Sconto per famiglie con più figli.Possibilità di servizio mensa con supplemento o pranzo al sacco. CONTATTI: Marco CELL. / WHATSAPP 346 8524298 Sharon CELL. /WHATSAPP 328 5669515 MAIL apscrescereinsieme@libero.it - LA NOSTRA PROPOSTA Il centro estivo “Un’ Estate per Crescere” propone lo svolgimento di attività ludico ricreative e di gruppo, laboratori, tornei, escursioni nel territorio ed uscite in esterna. Diverse sono le proposte di attività nel territorio, quali ad esempio giornate in piscina, fattorie didattiche, escursioni in siti attrezzati proposti da enti partner; inoltre ci sarà la possibilità di usufruire del servizio di aiuto compiti



VOLLEY SANTO STEFANO DI MAGRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DOVE: Palazzetto di Santo Stefano Magra, Via P.Nenni 19037 S.Stefano di Magra (SP) - QUANDO: dal 14 giugno al 2 luglio dalle ore 8.00 (su richiesta 7.30) alle ore 16.00. DESTINATARI: Atleti ed atlete nati negli anni 2010-2011-2012-2013-2014 - COSTO SETTIMANALE: € 90 a settimana compreso il pasto fornito in monoporzione da catering. Possibilità di uscita alle ore 13.00 (escludendo il pasto) al costo di € 60.00. La quota comprende: • merenda ore 10.00 • pranzo ore 13,00 • materiale sportivo per il campo • assicurazione per tutto il periodo CONTATTI: MAIL volleysantostefano@cdh.it CELL. segreteria 0187 699692 - Donatella 347 2841978 LA NOSTRA PROPOSTA La giornata vedrà l’alternanza tra: SPORT , GIOCHI e possibilità di svolgere i compiti scolastici compreso le prime nozioni di inglese. Settimanalmente sarà presente anche la Protezione Civile Comunale con i propri addetti che illustrerà ai bambini alcuni elementi di autoprotezione. Tutte le nostre attività saranno soggette alle vigenti normative COVID-19



ANCHE TU SEI LA PROTEZIONE CIVILE PROTEZIONE CIVILE ARCI VAL DI MAGRA - DOVE: al campo di addestramento di protezione civile a Santo Stefano magra (accanto al campo sportivo Camaiora) - QUANDO: dal 14 giugno al 10 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 e dalle ore 8,00 alle 18:00 i giorni delle gite (martedì e giovedì) con possibilità di ingresso alle ore 7:30 per i genitori che lavorano. DESTINATARI: bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni - QUOTA DI ISCRIZIONE: 20 € compresa assicurazione sino al 31/12 (per le attività che si svolgeranno nel periodo invernale) - COSTO SETTIMANALE: 90 € comprese tutte le attività didattiche, sportive, ludiche con personale qualificato svolte al campo e ingressi ai castelli e in piscina, guide e laboratori, escursioni guidate e in canoa, notti in tenda ecc.. Non è compreso il pullman per la quota di € 10,00 a gita. - CONTATTI: Daniela CELL. 347 00 38 658 - LA NOSTRA PROPOSTA I nostri Campus sono rivolti ai bambini ragazzi di età compresa tra i 7 e i 15 anni e consistono in percorsi educativi che attraverso escursioni, laboratori, giochi, attività sportive e lezioni da parte di associazioni di volontariato, hanno lo scopo di avvicinare i partecipanti al vasto mondo della protezione civile, sensibilizzandoli al rispetto nei confronti del prossimo oltre che alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente



CENTRO ESTIVO “IL CASTELLO MAGICO” COOPERATIVA COOPSELIOS DOVE: Asilo Nido comunale “Il Castello Magico” Piazza Cerri, S.Stefano di Magra (SP) - QUANDO: dal 5 luglio al 6 agosto, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 pasto incluso - DESTINATARI: bambini da 1 ai 6 anni fino ad un massimo di 30 bambini - CONTATTI: MAIL resp-ni-ilcastello@coopselios.com Coordinatrice Pedagogica Flavia Melas CELL. 338 570 66 44 - LA NOSTRA PROPOSTA Il tempo estivo, pur mantenendo nell’organizzazione delle quotidianità della giornata elementi di continuità con il resto dell’anno sarà ricco di nuove proposte , iniziative e diventerà occasione di nuovi incontri per un’utenza più vasta. Gli spazi interni ed esterni diventeranno luogo in cui trovare risorse ricche per realizzare progetti legati al periodo estivo



IL DIPINPARLANDO ESTIVO ASSOCIAZIONE TARTASTOJ DOVE: Scuola ex-Civoli -Via Marconi, S.Stefano di Magra (SP) QUANDO: dal 5 luglio al 27 agosto, dalle ore 7.30 alle ore 14.30 DESTINATARI: bambini dai 5 agli 11 anni. QUOTA DI ISCRIZIONE: € 20 comprendente quota assicurativa e tesseramento - COSTO SETTIMANALE: € 30 pranzo al sacco o fornito in monoporzione da catering con supplemento - CONTATTI: Cinzia Tartaruga CELL. 328 7074162 LA NOSTRA PROPOSTA Grande laboratorio di arte musica racconti per bambini. i bambini saliranno sul treno della fantasia dipingendo come grandi artisti ,ascoltando musica e racconti. Esecuzione anche dei compiti scolastici



LABORATORIO ESTIVO DELLA CREATIVITÀ DOVE: Via Cisa Vecchia 142, S. Stefano Magra 19035 (SP) QUANDO: dal 14 giugno al 10 settembre. Sospensione dal 9 al 15 agosto. Attività settimanale. Entrata dalle 8.00 alle 9.00. Uscita dalle 12.00 alle 13.00 senza pasto. CONTATTI: MAIL silvialillabattistini@gmail.com Silvia Battistini TEL. 0187 631117 / CELL. 331 27 32 999 / WHATSAPP 339 3666 875 LA NOSTRA PROPOSTA Saranno svolte prevalentemente attività artistiche: disegno, collage, pittura, tessitura, uncinetto, macramè, cucito, ricamo, etc.. una parte del tempo i bambin potranno trascorrere del tempo nel gioco libero o strutturato, anche motorio. I bambini potranno nell’arco della settimana portare a termine un loro personale progetto manuale.