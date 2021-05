Fiumaretta, ricollocate alcune porzioni di spiaggia

Sarzana - Val di Magra - "Il Comune di Ameglia, in ottemperanza al piano degli arenili, ha provveduto alla ricollocazione di alcune porzioni di spiaggia garantendo ovviamente la medesima metratura complessiva a disposizione dei fruitori delle spiagge libere". E' quanto si legge in una nota dell'amministrazione amegliese che prosegue: "Ciò significherà che un’unica spiaggia libera si troverà tra il bagno Tropicana ed il bagno Italia diversamente da come erano frazionate prima ovvero due lembi separati tra Tropicana e Marina e tra Tropicana e Italia. La somma delle metrature dei due lembi di cui sopra, quindi, è andata a sommarsi creando una spiaggia lineare e più ampia, senza intervalli".

"

Tengo a specificare – sottolinea il Consigliere Frati – che non è stata concessa alcuna metratura in più ai privati ed anzi, il progetto è stato concepito proprio per agevolare una fruizione migliore delle spiagge del demanio. Sarà più facile accedere e ci sarà uno spazio unico più ampio consentendo un distanziamento più agevole soprattutto in questa situazione legata alla pandemia. Il tutto è conseguenza del piano spiagge approvato due anni fa ed al quale è stato dato grande risalto mediatico proprio per far capire bene, soprattutto ai residenti, ciò che sarebbe cambiato nel nostro litorale. Una spiaggia libera, inoltre, ancora più ampia quella che interesserà l’ultimo tratto del litorale di Fiumaretta, la spiaggia del Molo (ovvero quella accanto la bagno Arcobaleno); il lavoro di manutenzione, ripristino e ricollocazione portato avanti in questi mesi ha consentito di allungarla come mai prima d’ora".

"Tutto pronto quindi - conclude la nota - per l’imminente stagione che, come la scorsa, prevederà l’utilizzo dell’Applicazione TUPASSI per prenotare lo stallo nelle spiagge libere del Comune oltre, ovviamente, al rispetto di tutte le norme previste in termini di prevenzione contagi covid-19.Saranno comunicate a breve tutte le linee guida aggiornate per residenti e turisti".