Fiumaretta, Bocca e Punta Corvo pronte per l'estate: spiagge libere accessibili tramite app

Sarzana - Val di Magra - Riparte anche quest’anno, con le stesse modalità della scorsa stagione, la prenotazione degli stalli nelle spiagge libere del Comune di Ameglia. Sarà possibile prenotare lo stallo, con un massimo di 4 persone all’interno dello stesso, tramite l’applicazione TUPASSI, scaricabile sul proprio smartphone sia nella piattaforma Android che Ios. Nei mesi di Giugno e Luglio, a partire dal 26 Giugno, si prenoterà solo durante il fine settimana quindi sabato e domenica mentre, nel mese di agosto, la prenotazione dovrà essere effettuata tutti i giorni. Gli stalli saranno disponibili nelle due fasce orarie del mattino, 8.30/13 e nel pomeriggio 14/18; possibilità di riservare tutta la giornata facendo la doppia prenotazione.



Le spiagge interessate saranno quattro: Spiaggia Sergiunca e Spiaggia del Molo a Fiumaretta, Punta Sanità a Bocca di Magra e Punta Corvo (accesso sia via mare con i traghetti sia via terra dal sentiero di Montemarcello). Le norme da rispettare saranno sempre le stesse alle quali ormai siamo abituati: distanza interpersonale di almeno 1 m, utilizzo della mascherina quando ci si reca al bar o ai servizi igienici ed in generale in tutti i luoghi in cui è necessaria, evitare assembramenti, disinfettarsi le mani spesso, evitare comportamenti che possano mettere a rischio la salute propria e altrui. Per qualsiasi dubbio, richiesta o informazione potete contattare via email l’ufficio turismo: turismo@comune.ameglia.sp.it oppure la polizia municipale: polizia.municipale@comune.ameglia.sp.it