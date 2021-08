Fini saluta le scuole sarzanesi: "Presto ci sarà nuovo plesso modernissimo"

Sarzana - Val di Magra - "Ci siamo, il momento dei saluti è arrivato. Tre anni, ma non anni qualsiasi. In questi stessi giorni, nell’agosto del 2018, entravo in Istituto accolto dalle minacciose ombre di edifici inagibili, di spazi compromessi, di un futuro incerto.

In poche settimane, grazie all’impegno e alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale, della Provincia e della dirigente dell’Istituto Parentucelli-Arzelà, la scuola iniziò regolarmente.

È ancora vivo in me il ricordo di quei giorni adrenalinici, nei quali già prevaleva la voglia di dimostrare che nessuna difficoltà avrebbe potuto fermarci.

E infatti era solo l’inizio di un’intensissima avventura, dell’immersione in una realtà di straordinaria vivacità e di grandi professionalità, che nessun inconveniente ha potuto e potrà mai mettere in discussione.

I due anni successivi, lo sappiamo, ci hanno messo duramente alla prova ma, una volta di più, dalle difficoltà sono emerse sempre nuove opportunità e risorse che forse neanche noi sapevamo di avere.

Sono tanti gli episodi che rimarranno indelebili nel mio ricordo di questi tre anni alla dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Sarzana e non riguardano soltanto il personale della scuola, ma l’intera comunità locale che ho sentito costantemente vicina. Dovrei iniziare ora l’elenco dei ringraziamenti, con il rischio di risultare retorico.

Non è così, è profondamente sincera la gratitudine verso un collegio dei docenti che non solo ha accolto e fatto proprie tante proposte e “innovazioni”, ma le ha spesso rilanciate e sviluppate, a partire dalle numerose iniziative di formazione che abbiamo svolto in questi anni, fino ai tanti importanti progetti realizzati e, anche recentemente, avviati. Ho avuto il piacere di scoprire e valorizzare risorse interne eccezionali, che ci hanno consentito, in particolare durante i momenti drammatici del lockdown, di diventare punto di riferimento di livello nazionale. Siete un team formidabile, e lo dimostrerete ancora.

Non è certo retorica salutare con grande affetto la “mia” cara segreteria, la DSGA e le assistenti amministrative, con le quali ho condiviso periodi di lavoro intenso, situazioni difficili e …perfino un trasloco! Il ricordo più bello, però, è che non sia passato un solo giorno senza un sorriso, una battuta, una condivisione positiva. Siete un grande gruppo!

Non è di maniera il ringraziamento alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici, con i quali non è mai mancata la collaborazione e il desiderio di mantenere alta la qualità degli ambienti nei quali i nostri alunni trascorrono una parte così rilevante della loro vita.

Viene dal cuore il ringraziamento alle famiglie e in particolare ai componenti del Consiglio d’Istituto e specialmente alla Presidente, che non si sono mai tirati indietro di fronte alle tante difficoltà che abbiamo incontrato e che sono stati sempre disponibili a trovare le migliori soluzioni, con un’instancabile ed efficace azione di raccordo con la comunità locale.

Grazie anche ai tanti genitori rappresentanti nei consigli di intersezione, interclasse e classe: soprattutto negli ultimi due anni, il vostro contributo è stato fondamentale. Grazie per la costante disponibilità ai tanti genitori che si sono impegnati in numerosi interventi di volontariato a favore delle scuole. Cito per tutti l’indimenticabile avventura del fine settimana di ormai un anno fa, trascorso con decine di voi a ridipingere l’intera scuola Poggi-Carducci!



È con grande piacere che ringrazio e saluto il Sindaco, gli assessori e i responsabili degli uffici comunali. Abbiamo lavorato bene insieme, nello spirito di costante collaborazione istituzionale ma soprattutto nella comune consapevolezza di dover fare tutto il possibile e oltre, per le nostre scuole e i nostri ragazzi. La città di Sarzana avrà presto un nuovo, modernissimo complesso scolastico alla cui progettazione anche noi operatori della scuola abbiamo avuto il privilegio di partecipare attivamente.

Saluto e ringrazio il maresciallo della locale Stazione e i suoi collaboratori e il dirigente del commissariato di Sarzana, con i quali abbiamo instaurato immediatamente un rapporto di efficace e cordiale collaborazione.

Grazie ai responsabili e agli operatori delle associazioni del territorio, per le proposte e le attività realizzate in questi anni, non ultima la straordinaria collaborazione in occasione del recente “Piano Estate”, che ha consentito a centinaia di bambini e ragazzi di vivere un’esperienza di scuola “diversa”.

Un ringraziamento speciale va alla parrocchia di S.Maria Assunta e al Centro di Formazione e Cultura “Niccolò V”, per aver messo a disposizione gli spazi del “Pro Sarzana”, indispensabili per il rientro a scuola post-emergenza.

Un pensiero particolare per lo staff: siete state molto molto più che “collaboratori del DS”. Ma già lo sapete, e altre parole sarebbero superflue. Sono profondamente grato a tutte e tutti coloro che, a vario titolo, hanno ricoperto incarichi organizzativi: il prezioso team digitale, le funzioni strumentali, le coordinatrici e i coordinatori di classe e dei dipartimenti, le coordinatrici dei plessi, i/le referenti dei tanti progetti. Senza di voi, semplicemente, la scuola non avrebbe funzionato.

Il mio pensiero più profondo è però per le alunne e gli alunni. In questi anni mi sono spesso emozionato visitando le classi, ascoltando e parlando con voi: dalla scuola dell’infanzia, con il bambino che mi mostrava un disegno e la bimba che mi offriva un cuoricino appena ritagliato; alle bambine e bambini della scuola primaria, sempre pronti a raccontare e raccontarsi, fino alle ragazze e ragazzi più grandi della scuola secondaria, costante fonte di sorprendenti scoperte. Ho imparato molto da voi, e mi è capitato di “citarvi”, anche in importanti occasioni. Vi dico solo: continuate così, impegnatevi, abbiate fiducia nei vostri insegnanti, siate gentili, aiutatevi tra voi, siate sempre di stimolo per noi adulti, seguite i vostri sogni, guardate in alto. La scuola siete voi! Concludo con un caro saluto e un caloroso “in bocca al lupo” al dirigente scolastico Saverio Bagnariol, che mi sostituirà tra pochi giorni. Buon lavoro!

È tutto. Ciao, Sarzana, sarai sempre nel mio cuore!".



Antonio Fini