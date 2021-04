Fials, Tartarelli: "Al Pronto soccorso di Sarzana un infermiere in meno nel turno di notte"

Sarzana - Val di Magra - “Pronto Soccorso di Sarzana sempre più vicino al modello anni ’60. Il responsabile della struttura Professioni sanitarie, in staff alla Direzione aziendale di Asl 5, riduce in piena pandemia, a fronte di una lieve flessione degli accessi per Covid, il numero di infermieri durante il turno notturno”. E’ quanto si legge in una nota di Luciana Tartarelli del sindacato Fials che prosegue: “Non è il tradizionale “Pesce d’aprile”. Da questa sera, 1 aprile 2021, infatti il personale infermieristico sarà realmente ridotto di una unità, pur mantenendo due strutture di pronto soccorso ben distinte per garantire la differenziazione dei percorsi ‘sporco/pulito’. La situazione ha a dir poco del paradossale anche se si considera che il numero di infermieri in servizio notturno in due pronto soccorso sarà inferiore a quello previsto come contingente minimo previsto per le giornate di sciopero”.

“L’infermiere mancante verrà sostituito da un operatore sociosanitario della ditta CoopService che ha notoriamente mansioni logistico/alberghiere - conclude Tartarelli -. Per dirla con una metafora si sostituisce il geometra con un muratore: speriamo non accadano crolli. Alla richiesta di chiarimenti e alla segnalazione delle molteplici criticità, derivanti da tale approssimativa riorganizzazione, inoltrate dalla Fials, l’Azienda si è costituita ‘muro di gomma’ non dando alcuna risposta, come peraltro spesso accade a fronte della richieste delle organizzazioni sindacali”.