Festival delle Mente e Parallelamente, ci siamo. Ecco le prescrizioni alla circolazione stradale

Sarzana - Val di Magra - Cambia la viabilità a Sarzana in occasione del Festival della Mente e di Parallelamente. Da venerdì 3 a domenica 5 Settembre 2021 dalle ore 17 alle 24, l'istituzione del divieto di accesso in Ztl centro storico dai varchi telematici

eccetto veicoli di soccorso, polizia e veicoli al servizio di persone invalide; con decorrenza dalle 12 del 30 agosto 2020 sino alle 24 del 9.09.2020 è consentita la sosta libera dei veicoli nei parcheggi a pagamento del centro cittadino che espongono, in modo ben visibile e all’interno del parabrezza copia dell’autorizzazione rilasciata dal Consorzio Canale Lunense per la sosta all’interno del parcheggio di proprietà del consorzio, nonché la riserva di 20 posti auto all'organizzazione del Festival della Mente nella Piazza Don Ricchetti delimitati da apposita segnaletica. Giovedì 2 settembre dalle 18 alle 24 nell'ambito della manifestazione Parallelamente è istituito il divieto di transito nelle seguenti

vie: Via Mascardi, Via Fiasella, Via Torr. San Francesco e Piazza Capolicchio. I veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi coattivamente.