Festa di fine campus ad Arcola, stand con gli oggetti realizzati dai bambini

Sarzana - Val di Magra - Con questa settimana terminano i campus estivi organizzati dall’assessorato alla pubblica istruzione di Arcola nell’area dei giardini della Mondoteca e affidati, per la parte educativa, alla Cooperativa Artemisia.

Oltre sessanta bambini si sono alternati nelle settimane dalla metà giugno fino al prossimo venerdi 10 settembre 2021, partecipando a laboratori, giochi e letture. Al fine di mostrare tutte le attività svolte, è organizzata per venerdi 10 settembre alle ore 17, sempre nei giardini di Via Valentini, una festa di fine campus con allestimento di una mostra fotografica che ritrae i principali momenti di tutte le attività estive e di uno stand con tutti gli oggetti realizzati dai bambini: decorazione sedie, tovaglie, magliette, piccoli oggetti di arredamento. I bambini verranno coinvolti in una piccola cerimonia di premiazione. Tutte le famiglie sono invitate.

Dalla prossima settimana riparte l’orario invernale della biblioteca aperta tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 12 e il lunedi e mercoledi dalle 15 alle 18, la Mondoteca tutti i pomeriggi dal lunedi al venerdi dalle 14.30 alle 17.30 per recupero compiti, letture attive, attività ludiche e il sabato mattina dalle 9 alle 12 per i laboratori artistici. Per informazioni 01871745820 e 0187 999426