Femminicidio a Castelnuovo, Arci: "Azioni di prevenzione devono essere priorità"

Sarzana - Val di Magra - "Arci La Spezia e Arci Val di Magra si uniscono al dolore della famiglia di Alessandra". "Purtroppo - si legge in una nota - questa triste notizia ci fa comprendere come anche la nostra Provincia non sia immune da episodi di violenza contro le donne e neppure dalle loro barbare uccisioni. Arci da sempre è impegnata nel contrasto della violenza soprattutto attraverso la sensibilizzazione delle questioni femminili e del rispetto della donna e delle sue scelte, con la consapevolezza che la violenza sulle donne non possa essere relegata a una serie infinita di “casi isolati” o a una questione di singole comunità. La violenza femminile è sistemica ed è lo specchio della grave disparità che ancora oggi esiste tra uomini e donne e che regola questa nostra società. Per questo è importante che le azioni di prevenzioni e di contrasto non si fermino e diventino una priorità a livello politico, superando la logica emergenziale. Solo così sarà possibile produrre il cambiamento culturale e sociale necessario a superare la violenza e le discriminazioni di genere".