Ex Tribunale e chiostro di San Francesco si rifanno il look

Sarzana - Val di Magra - E' tempo di restyling per l'ex Tribunale e il Chiostro di San Francesco a Sarzana, luogo dal fascino sempre impeccabile ma da tempo bisognoso di un intervento di manutenzione e pulizia. Per questo, nell'ambito dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell'edificio di piazza Ricchetti, il Comune con il dirigente dei lavori pubblici Mugnani, ha predisposto un intervento per un totale di 170mila euro - compresi anche gli interventi esterni al resto dell'ex tribunale - in disponibilità dall'ente grazie al contributo statale da 260mila euro per l'efficientamento energetico e interventi di messa in sicurezza di edifici.

La relazione effettuata dai tecnici degli uffici ha evidenziato come la struttura “negli anni sia stata oggetto di infiltrazioni d'acqua” oltre a “carenza manutentiva” che ha causato problemi anche al sistema di raccolta delle acque. Per poter quindi tornare a utilizzare il locale che si affaccia sul chiostro è stata riscontrata la necessità, fra le altre cose, di “procedere alla pulizia generale del manto di copertura, del canale di gronda e del pluviale per ripristinarne la funzionalità”.

L'intervento complessivo riguarda come detto anche la facciata e lo spazio sul chiostro dell'ex tribunale con la sostituzione di gronde, sistemazione del tetto e pulizie da muffe e sporco oltre al rifacimento di alcune parti di intonaco ammalorate. I lavori, da cronoprogramma, avranno una durata di tre mesi.