Esenzione e riduzione della Tari, il Comune di Sarzana stanzia 80mila euro

Sarzana - Val di Magra - Ottantamila euro è lo stanziamento che il Comune di Sarzana ha stabilito per garantire il finanziamento delle agevolazioni sul pagamento della Tari relative all’anno 2020 in sostegno delle famiglie che versano in disagio economico.



Con determinazione dirigenziale n.334 è stato infatti approvato il bando e lo schema di domanda per la richiesta delle agevolazioni sulla tassa sui rifiuti riferite all’anno 2020.



Nell’atto l'amministrazione comunale “prendendo atto della crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19 e valutata la necessità di

venire incontro alle famiglie in difficoltà concedendo, nei limiti stabiliti dalla normativa l'esenzione o la riduzione della Tari per i nuclei famigliari sulla base dei parametri Isee” ha stabilito i seguenti criteri per l’accesso al beneficio: esenzione dal pagamento della TARI per i nuclei familiari con ISEE ordinario inferiore o pari al minimo vitale pari a 6.702,54 euro, riduzione di un importo pari al 50% del dovuto per i nuclei familiari con Isee ordinario inferiore o pari a 10.500,00 euro.



"Un aiuto concreto e che riteniamo doveroso nei confronti delle famiglie sulla Tari del 2020- dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli- sempre nell'ottica della vicinanza e dell'attenzione verso chi è in difficoltà, con trasparenza, ed offrendo a tutti le stesse opportunità”. Il bando stabilisce che i richiedenti non debbano essere proprietari di beni immobili, con l’esclusione dell’immobile di residenza.



Successivamente alla presentazione delle domande gli uffici competenti provvederanno a redigere un elenco degli idonei sulla base delle

certificazioni Isee prodotte, a cominciare dagli Isee più bassi e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.



Le domande dovranno essere consegnate all'ufficio Protocollo del Comune di Sarzana (consegna presso il Centralino – piano terra del Palazzo Civico) dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 12 a partire dal 04/05/2021 fino al 04/06/2021; il giorno 04/06/2021 il termine ultimo e perentorio per la consegna delle domande è fissato alle ore 12. Le domande con i relativi allegati possono essere inviate a mezzo servizio postale: in questo caso farà fede la data e l'ora di arrivo al protocollo comunale.



Il bando e la modulistica possono essere scaricati dal sito del Comune di Sarzana www.comunesarzana.gov.it , nella sezione Amministrazione Trasparente e nella sezione Politiche Sociali, oppure ritirata presso il Palazzo Civico o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.