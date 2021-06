Ecco 'Leggera nell'aria': "Dedicata ai bambini"

Sarzana - Val di Magra - Si chiama Leggera nell'aria ed è l'opera del maestro Giuliano Tomaino svelata oggi ai recentemente riqualificati giardini di Bocca di Magra, nel cuore del parco giochi. Un bel rosso acceso, il cavallo a dondolo, un cavaliere 'orizzontale', insomma tanti tratti tipici della produzione dell'artista sarzanese. Un'opera, finanziata dal Fondo strategico regionale per la rigenerazione urbana, che va a concludere un percorso intrapreso quest'anno con la scuola dell'infanzia 'Leo Lionni'. “In quest'anno così complicato – ha spiegato stamani all'inaugurazione Serena Ferti, assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Ameglia -, il maestro Tomaino, gli insegnanti e i bambini hanno realizzato il progetto Nel mondo di Giuliano Tomaino, che li ha visti approfondire la conoscenza delle opere dell'artista e riprodurle attraverso i loro occhi, arrivando a realizzare una mostra a scuola. Il progetto ha vinto il Leone d'argento per la creatività, prestigioso premio conferito dalla Biennale di Venezia”. E non a caso gli alunni presenti alla cerimonia portavano orgogliosamente al collo dei leoncini di San Marco di cartone avvolto in rilucente stagnola. “Inaugurare quest'opera nel parco giochi – ha continuato l'assessore Ferti – personalmente penso abbia un significato in termini di resilienza, quella resilienza che ci hanno insegnato i bambini, che nonostante le difficoltà del periodo hanno sempre trovato modo per trovare gioia nella quotidianità. Quest'opera la dedichiamo ai bambini e a quello che ci hanno insegnato. Rimarrà qui a Bocca di Magra per ricordare a tutti che con il coraggio si affrontano anche le situazioni più complicate”.



“Tra tante opere d'arte abbiamo scelto Leggera nell'aria non solo per la sua bellezza – l'opera parla da sola – ma perché è simbolo di quel che è il motivo principale della riqualificazione di quest'area, cioè riportare qua a giocare i bambini con le loro famiglie, ridare quel senso di socializzazione che per ovvi motivi è venuto un po' a mancare. Questa è l'area di partenza della riqualificazione di Bocca di Magra, che sta continuando sul lungofiume e che dopo l'estate – ovviamente ora ci fermiamo per la pausa estiva - avrà come oggetto tutte la parte della Zona a traffico limitato fino al Debiross e alle spiagge”, ha affermato l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Bernava. “Ho scelto quest'opera – ha affermato Tomaino, che un attimo prima aveva tolto il lenzuolo dall'opera assieme ai bimbi della 'Lionni' – perché è poesia, è ricordi, ricordi di cose che ci sono mancate o che ci mancheranno. L'ho scelta pensando anche ai molti artisti che hanno toccato questi luoghi, tra cui Paolo Bertolani e Mario Soldati, dei quali ero personalmente amico. Erano poeti e la poesia è l'unico modo vero per fare arte. Questo è un piccolo suggerimento per chi vuole guardare nel modo giusto e crescere un po' con sé stesso”. Quindi l'insegnante Alessandra Giampedrone, che ha ringraziato l'amministrazione comunale e Tomaino “per la sua arte meravigliosa. L'opera inaugurata oggi ben si sposa con i giardini di Bocca di Magra, dove i nostri bimbi vengono a giocare quotidianamente”.