Due giorni di studi e approfondimenti sui “Fatti di Sarzana”

Sarzana - Val di Magra - A cento anni dai "Fatti di Sarzana", in collaborazione con il Comune di Sarzana l’ANPPIA (Associazione italiana perseguitati politici italiani antifascisti) ha promosso e affidato all'associazione culturale Archivi della Resistenza la cura scientifica di un convegno di studi dedicato al centenario dei Fatti di Sarzana del 21 luglio 1921 che si terrà il 16 e il 17 luglio alla Sala delle Capriate alla Fortezza Firmafede.



Tra i curatori dell’iniziativa l’ANPI di Sarzana e il Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo. L’evento ha il patrocinio del Comune di Sarzana, dell’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” - Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea in Italia del Centro Studi Biblioteca “Franco Serantini”, del Centro Studi Movimenti di Parma, dell’ISRA - Istituto Storico della Resistenza Apuana, dell’ISR- Istituto storico della Resistenza e età contemporanea La Spezia, dell’ISREC - Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea Lucca e dell’ANPI La Spezia.



Come noto il 21 luglio 1921 avvenne a Sarzana uno dei fatti più significativi ed emblematici del breve intermezzo storico tra “biennio rosso” e la Marcia su Roma. I "Fatti di Sarzana" del 21 luglio 1921 consentono di guardare a quel decisivo momento della storia d’Italia da un’angolatura unica e particolare.



Il ricco parterre di storici e storiche, di studiosi e studiose presenti al convegno, si pone l'obiettivo, in primo luogo, di fare il punto sulla storia del fallito assalto fascista alla città, contestualizzando i "Fatti di Sarzana" all'interno di una cornice storica ampia, sia storiograficamente che geograficamente, e ricca di piste di studio nuove e originali. Saranno presenti punti di riferimento della storiografia italiana come Paolo Pezzino (Istituto nazionale Ferruccio Parri) e Angelo d'Orsi (Università di Torino) che avranno il ruolo di ricostruire la cornice storica in cui inserire i fatti, insieme a studiosi della nuova generazione come Andrea Ventura (ISRL), Davide Conti. Ampio spazio sarà dedicato ai protagonisti di quello scontro, passando dalla genesi e la morfologia dello squadrismo fascista - con interventi di esperti come Mimmo Franzinelli, e Roberto Bianchi, necessari per entrare dentro la storia dello squadrismo, le sue dinamiche e le ragioni del suo affermarsi -, al primo antifascismo armato e agli Arditi del popolo, di cui parleranno Eros Francescageli, Franco Bertolucci, Martina Guerrini, Gino Vatteroni, Luigi Balsamini. Ci sarà anche il regista e scrittore Luigi Faccini, che con il suo film “Nella città perduta di Sarzana” del 1980, ha portato un’attenzione a livello nazionale sulla vicenda storica e ha poi continuato a studiare quegli eventi con pubblicazioni e giornate di studio. Un fondamentale sguardo oltre Sarzana verrà offerto da Cesare Bermani sui fatti di Novara, Francoise Morel Fontanelli sugli esuli a Marsiglia, William Gambetta sull'arditismo a Parma, Marco Rossi su Livorno e Tiziano Vernazza sul ruolo della Spezia in tutta questa vicenda. Di memorialistica e monumenti, di letteratura e narrazioni, parleranno Monica Schettino, Giorgio Pagano, Massimo Michelucci, Alessio Giannanti ed Emanuele De Luca, offrendo uno sguardo interdisciplinare sui fatti. Per partecipare, in presenza, al convegno, che è soprattutto un'occasione per mettere in relazione studiosi con l'intera cittadinanza per favorirne la sensibilizzare sul significato storico e civile dell'antifascismo, è obbligatoria la prenotazione scrivendo una mail a info@anppia.it o info@archividellaresistenza.it oppure chiamando i numeri 06.6869415 (sede ANPPIA), 342.3714053 o 349.3278060. Il convegno sarà trasmesso anche in streaming sui canali social di Archivi della Resistenza (Facebook e Youtube).





PROGRAMMA

16 luglio 2021



ore 9.15

Iscrizione al convegno



ore 9.30 Saluti istituzioni e enti patrocinatori



ore 10.00

Apertura del convegno



Spartaco Geppetti (Presidente anppia)

Saluti e introduzione al convegno



Angelo d’Orsi (Università di Torino)

Il rosso e il nero. L’anno 1921



Luigi Monardo Faccini (scrittore e regista)

“Nella città perduta di Sarzana”, il film che Sandro Pertini autenticò salvandolo dalla censura



Eros Francescangeli (storico)

Arditi del popolo, arditismo di guerra e combattentismo: analisi di un nesso tra storia e storiografia (1918-1922)





ore 15.00 - Presiede Angelo d’Orsi (Università di Torino)

Andrea Ventura (Università di Pisa - Direttore isrec)

Sarzana 1921. Politica e violenza tra storia e storiografia



Franco Bertolucci (Centro Studi Biblioteca “Franco Serantini”)

Avanti siam ribelli... La tradizione libertaria e la prima resistenza al fascismo nella Toscana nord-occidentale



Marco Rossi (storico)

La battaglia di Livorno (1920-1923)



Pausa caffè



Martina Guerrini (storica)

Le “ardite” del popolo



Cesare Bermani (storico)

La battaglia di Novara (1922)



Mimmo Franzinelli (storico)

Squadrismo e resistenza popolare



17 luglio 2021

ore 9.00 - Presiede Paolo Pezzino (Presidente Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”)



Roberto Bianchi (Università di Firenze)

1921. Squadrismo, barricate, repressione: uno sguardo d’insieme



Davide Conti (storico, consulente della Procura di Bologna)

Dalla continuità dello stato al populismo storico. Il caso di Sarzana



Gino Vatteroni (Circolo Culturale Anarchico “Gogliardo Fiaschi”)Fascisti e anarchici apuani nei Fatti di Sarzana



Pausa caffè



Monica Schettino (isrsc nel Biellese nel Vercellese e in Valsesia)

Su una dispersa cronaca dei fatti di Sarzana: lo scrittore Cesare Vico Lodovici



Emanuele De Luca (Archivi della Resistenza)

"Martiri della patria". Immaginari fascisti e nazional-patriottici sui fatti di Sarzana



Massimo Michelucci (isra - Istituto Storico della Resistenza Apuana)

Bellugi squadrista a Sarzana, podestà a Massa. La questione del monumento.



ore 15.00 - Presiede Andrea Ventura (Università di Pisa - Direttore isrec)



William Gambetta (Centro Studi Movimenti di Parma)

Gli arditi di Picelli sulle barricate di Parma



Luigi Balsamini (storico)

Gli Arditi del popolo e il movimento operaio



Tiziano Vernazza (isr - Istituto storico della Resistenza e età contemporanea La Spezia)

A cento anni dai Fatti di Sarzana. Il ruolo di Spezia.



Pausa caffè



Giorgio Pagano (storico)

Le memorie inedite di Papirio Isopo: da ardito del Piave ad ardito del popolo



Françoise Morel Fontanelli (ricercatrice telemme umr 7303 amu-cnrs)

I senzapatria a Marsiglia: alcune note sui libertari toscani emigrati negli anni Venti e Trenta del ’900



Alessio Giannanti (Archivi della Resistenza)

Victor Vita e le “vittime oscure”



Discussione

Massimo Meliconi (Vice Presidente anppia)

Conclusioni

La partecipazione al convegno viene riconosciuta come corso di formazione per i docenti delle scuole secondarie e dà complessivamente 12 ore di crediti formativi (3 ore per ogni sessione del convegno). Mandare la scheda di iscrizione – da scaricare su www.resistenzaapuana.it – compilata e firmata alla mail info@archividellaresistenza.it