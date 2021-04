Domani l'ultimo saluto a Rosignoli

Sarzana - Val di Magra - “Con grande rammarico apprendiamo della scomparsa dell’amico Giancarlo Rosignoli. Giancarlo per moltissimi anni ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Asilo Infantile Cardinale Spina, partecipando con generosità e disponibilità alla vita della scuola che ha seguito con attenzione e grande attaccamento”.

Lo scrive Giuseppina Rossi, presidente della Fondazione, che aggiunge: “La sua instancabile attività a favore di chi si trovava in situazione di disagio, lo ha portato, ogni qual volta ne abbia ravvisato la necessità, a sostenere la fruizione gratuita del servizio scolastico a favore dei bimbi di quelle famiglie che lui sapeva in difficoltà economica. Ricordiamo con affetto e gratitudine il suo impegno nella nostra scuola e nel salutarlo per l’ultima volta ci è caro rivolgergli ancora da parte di tutto lo Spina un sincero grazie”.



L'ultimo saluto a Giancarlo Rosignoli si terrà domattina, giovedì 8 aprile ore 15 presso la chiesa di Santa Maria a Sarzana.