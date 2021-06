Divieti e sosta a tempo, nuova ordinanza per Marinella

Sarzana - Val di Magra - Per far fronte alla notevole affluenza prevista nel periodo estivo – e confermata anche dalla massiccia presenza di auto che anche nel weekend ha creato qualche problema – il comandante della Polizia Locale di Sarzana ha firmato un'ordinanza che regola la circolazione a Marinella fino al 15 settembre. Provvedimenti adottati per "al fine di disciplinare la sosta veicolare, nonché di tutelare la pubblica e privata incolumità".

A partire da domani infatti viene istituita la sosta massima di un'ora – con obbligo di esposizione del disco orario - negli stalli di sosta auto in Via Giovanni XXIII tratto compreso fra Via Brigate Partigiane e la Via Parma, e in piazza della Libertà negli stalli auto dello slargo adiacente al Circolo Arci. Verrà inoltre istituita la sosta regolamentata a tempo max 15 minuti su uno stallo auto sito di fronte civico 5 di Via Brigate Partigiane.

Sarà invece permanente la seguente disciplina stradale in queste zone della frazione del litorale: “divieto di sosta in carreggiata nella Via Marinella dall’intersezione con Via della Repubblica aconfine Comune di Luni su ambo i lati”, nonché “divieto di sosta nella Via della Repubblica tra il Viale Litoraneo e la Via Giovanni XXIII al di fuori degli spazi delimitati”. “Nel tratto stradale che adduce alla Piazza della Libertà dalla Via Giovanni XXIII istituzione deldivieto di sosta su ambo i lati. Istituzione di passaggio pedonale in ambo i lati sul Torrente Parmignola per il tratto dicompetenza del Comune di Sarzana. Divieto di sosta tratto stradale comunale da Viale Litoraneo a attività balneare Oasi”. “I veicoli lasciati in sosta vietata – conclude perentoriamente il comandante – saranno rimossi coattivamente”.



(immagine di archivio)