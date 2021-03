Di nuovo fruibile il percorso pedonale dello stadio Miro Luperi

Sarzana - Val di Magra - E' stato sistemato ed è nuovamente percorribile il percorso pedonale che dal parcheggio dello stadio Miro Luperi di Sarzana, attraversando l'impianto, conduce alla palestra “Dino Bologna” utilizzata da diverse realtà sportive cittadine. In attesa dei lavori di asfaltatura infatti, nelle scorse settimane infatti la Ditta Sana si è messa a disposizione del Comune per effettuare gratuitamente un intervento di livellare il fondo e posare dello stabilizzato per rendere nuovamente sicuro e decoroso il passaggio pedonale. I gestori delle strutture sportive – che hanno invece provveduto a ripristinare gli accessi – hanno accolto con grande soddisfazione il ripristino del tratto utilizzato da ragazze e ragazzi che praticano sport e hanno ringraziato l'amministrazione per l'intervento.