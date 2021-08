Devastato il Belvedere di Arcola, 10mila euro per riparare i danni

Sarzana - Val di Magra - La ferita inferta alla terrazza Belvedere di Arcola sarà dura da rimarginare. Mentre le indagini proseguono serrate, il Comune di Arcola fa una stima dei danni, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 10mila euro. L'episodio risale alla notte tra venerdì e sabato, quando ignoti avrebbero raggiunto l'area transennata già da tempo perché a breve sarebbero dovuti partire i lavori di ristrutturazione (qui). A forza di calci e spinte una parte del colonnato è stata frantumata e i ferri al suo interno divelti. Sia per i periti che per le forze dell'ordine non ci sono dubbi: quei pezzi di storia si sono piegati alla violenza umana.

Sono passate due notti dall'episodio e il sindaco di Arcola Monica Paganini fa un punto della situazione. "Stiamo incaricando un tecnico per una perizia sul danno che immaginiamo si aggiri attorno ai 10mila euro, è tutto da verificare. E' un grande dolore - spiega - perché è uno sfregio alla nostra idea di comunità e di recupero di una zona di pregio incastonata in un sistema che comprende la torre, il castello, la piazza e la chiesa di San Nicolò. Il Belvedere è un momento di collegamento in un sistema antico, che ha superato ogni avversità: guerre, invasioni".

L'intera area era prossima al restauro: "I lavori sono stati progettati, assieme alla Soprintendenza ai beni culturali, nei primi mesi del 2021. Sono beni vincolati e i danni subiti nell'atto vandalico complicheranno ulteriormente la programmazione del restauro. La balaustra sarebbe stata soggetta ad un'operazione di tipo conservativo. In questo caso dovremmo ricostruire il manufatto. L'intervento è più importante".



"Al momento è stata aperta un'indagine e abbiamo fornito ai carabinieri tutte le informazioni raccolte - ha aggiunto Paganini -. La zona è sprovvista di telecamera di videosorveglianza, ma l'idea era quella di installarla a restauro terminato. Adesso è diventato ancora più importante posizionarne una".

Per il sindaco la vicenda richiama alla necessità di ricostruire il valore del senso civico: "Dobbiamo riprendere immediatamente un lavoro improntato sul senso civico, portare la cittadinanza e la comunità ad avere una maggiore sensibilità. Quanto accaduto al belvedere appartiene a una dimensione difficile da comprendere: appartiene a tutti. Finché non è stato transennato era vissuto e frequentato da tutti".



C. Alf.