Depositata una proposta di acquisto per l'ex Colonia Olivetti

Sarzana - Val di Magra - Dopo l'interessamento della holding milanese Pcmi, per l'ex Colonia Olivetti c'è ora una “proposta irrevocabile di acquisto” depositata il 7 maggio e ufficializzata oggi da Arte Genova, proprietaria dell'immobile di Marinella. A presentarla è stata un altro soggetto – al momento non reso noto – che ha messo sul piatto due milioni e cinquantamila euro così come previsto dall'asta andata deserta il 6 giugno scorso, con una cauzione a titolo di caparra confirmatoria di 205mila euro pari al 10% dell'importo.

A questo punto eventuali altri acquirenti avranno tempo fino alle 16.00 del 26 maggio per presentare ulteriori proposte irrevocabili. “Chiunque sia interessato ed in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione – spiega Arte - può avanzare un'offerta irrevocabile d’acquisto di valore pari o superiore all’offerta sopra evidenziata”. Trascorsi quindi quindici giorni dalla pubblicazione della prima proposta d’acquisto, non ne verranno ritenute ammissibili ulteriori.



La proposta è stata infatti esaminata ed è risultata completa. Se, trascorso il periodo previsto, arriveranno altre proposte, si procederà con il rilancio a buste chiuse presso gli uffici genovesi di Arte. Negli ultimi mesi ci sarebbero stati diversi interessamenti per l'area che solo nei giorni scorsi si sono concretizzati – dopo un'attesa lunghissima – con una proposta ufficiale che potrebbe finalmente sbloccare la situazione dell'ex Colonia e del suo parco.