Degrado a muratura e opere in metallo, riqualificazione per il sottopasso di Via Cisa Vecchia

Sarzana - Val di Magra - Una riqualificazione a carattere straordinario per il sottopasso di Via Cisa Vecchia, a Ponzano Belaso, che sconta condizioni di degrado sia nella parte in muratura, sia nelle opere di metallo (ringhiere, pannelli), come si legge nella delibera con cui la giunta comunale di Santo Stefano ha recentemente approvato l'intervento. L'operazione, del costo complessivo di circa 22mila euro, sarà appaltata a una ditta esterna in quanto, si spiega nell'atto, gli operai comunali sono già impegnati in molteplici attività e interventi sul territorio comunale.