Dante, muscoli e molto altro, undici appuntamenti per scoprire il Parco

Sarzana - Val di Magra - Ricominciare dalla natura, è questa l'intenzione del Parco di Montemarcello Magra Vara che questa mattina ha presentato una prima serie di appuntamenti che si terranno fra maggio e giugno con l'obiettivo di promuovere le tante peculiarità del territorio.

L'ente è infatti il primo a presentare un cartellone di eventi – undici per iniziare – che si svolgeranno tutti all'aperto, con numero chiuso nel rispetto delle norme anticovid. “Abbiamo cercato di rispondere alle esigenze di quello che nei prossimi mesi sarà necessariamente un turismo di prossimità – ha osservato il commissario Tedeschi – puntando a valorizzare tutte le peculiarità di un territorio che non è solo fiume. Siamo convinti che dopo la pandemia cambieranno molte cose e la natura sarà protagonista e per questo motivo abbiamo voluto aggiungere ad ogni iniziativa anche le realtà culturali ed enogastronomiche della zona che rappresentano sicuramente un valore aggiunto”.



Il ricco calendario partirà sabato 8 maggio (con ritrovo alle 9 a Montemarcello) per “Il Caprione tra verde e mare”, percorso panoramico fra il borgo amegliese e Tellaro con una guida ambientale e turistica. Quella di sabato 15 maggio sarà invece una giornata all'insegna dell'avventura con il rafting sul fiume Vara con Walter Filattiera e il Centro sport avventura, mentre domenica 16 maggio sarà dedicata ai cavalli con “Maneggi aperti” e i centri ippici di Sarzana, Bolano e Sarzana. Il 23 maggio saranno invece protagonisti di Bozi di Sarzana con il birdwatching al tramonto e la Lipu, mentre il 28 maggio sarà dedicato al Sentiero delle parole con la passeggiata sonora alla foce del Magra. I “Canti del fiume più vasto” di Angelo Tonelli saranno invece di scena a Battifollo il 30 maggio mentre il 2 giugno, festa della Repubblica, sarà dedicato alla costituzione e alla Resistenza con la passeggiata fino alla Villa del Fodo con il sindaco Paoletti ed Egidio Banti. Domenica 6 giugno spazio a “I passi di Dante nel Parco” con il professor Francesco De Nicola e l'attore Roberto Alinghieri per rivivere il passaggio del Sommo Poeta in Val di Magra attraverso l'epistola di Padre Ilaro. Tracce del passato che caratterizzeranno anche la data del 10 giugno con “I cavanei del Monte Caprione e gli antichi borghi di Barbazzano e Portesone” a cura di Gino Cabano, e del 20 giugno con la Farfalla dorata e l'associazione Enrico Calzolari. Sabato 26 giugno infine “Il Parco incontra i muscoli” in un viaggio alla scoperta dei sapori e della storia dei prodotti del territorio.



“Grazie anche al lavoro del Cea – ha sottolineato il direttore Perfetti – abbiamo cercato di dare delle esperienze sempre diversificate facendo anche assaggiare i tanti sapori del territorio, sempre con numero chiuso e massimo rispetto delle norme previste”. Da qui la collaborazione con tante realtà come le condotte Slow Food della Spezia e Sarzana, i miticoltori spezzini che da poco hanno iniziato la sperimentazione di muscoli, ostriche e vongole fra Montemarcello e Fiumaretta, e soprattutto della Cooperativa di comunità Terre del Magra a cui il Parco offrirà la possibilità di promuovere gli ottimi prodotti che escono già con regolarità dai confini locali e sono apprezzati ovunque. Ad ogni iniziativa sarà associata anche una soluzione enogastronomica grazie alle attività aderenti.



Per partecipare sarà necessario prenotarsi a cea@parcomagra.it oppure 3271273871.