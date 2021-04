Daniele Barraco protagonista del nuovo spot BMW Motorrad

Sarzana - Val di Magra - Per una volta è toccato a lui finire davanti alla camera ed essere il soggetto principale, in questo caso di un video. Daniele Barraco, conosciutissimo fotografo amegliese è infatti il protagonista della seconda puntata di “Soulfuel stories”, miniserie realizzata da BMW Motorrad Italia per raccontare lo spirito e la vita di sei biker innamorati delle due ruote e del proprio lavoro.

Nel caso del professionista, celebre per i ritratti che campeggiano sulle copertine di riviste, album e pubblicità, si tratta di una vita legata alla fotografia e alla costante ricerca della luce perfetta, con il mare come imprescindibile elemento di riflessione. Da qui il titolo “Light seeker” scelto da Bmw per condensare in un minuto e mezzo l'essenza del legame fra Barraco e la sua moto che viaggia fra Bocca di Magra e le Cinque Terre, fino all'ex ceramica Vaccari di Santo Stefano con la nostra costa sempre protagonista.

“Dare un nome alla luce è come pensare di conoscere il mare – spiega – quando credi di esserci vicino vuol dire che ti stai sbagliando perché tutto cambia di nuovo, attimo dopo attimo. I luoghi che incontriamo non sono quello che vediamo, sono i ricordi che restano immortali negli occhi di chi li ha vissuti. Inseguo l'immortalità attraverso la luce – conclude - dura un attimo e vale tutta una vita”.