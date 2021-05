Dalla Comunità del Parco parere unanime su Landini per la presidenza

Sarzana - Val di Magra - La comunità del Parco di Montemarcello Magra Vara riunitasi questa mattina ha votato all'unanimità la recente proposta della Regione per la nomina di Eleonora Landini come nuova presidente dell'ente. Da tutti i presenti alla seduta presieduta dal sindaco di Rocchetta Vara Roberto Canata, sono inoltre arrivati molteplici attestati di ringrazimento per il lavoro svolto da Pietro Tedeschi (qui), prima come presidente e poi come commissario. E' stata anche ribadita la necessità di una continuità di lavoro ed impegno in questo passaggio di consegne nella rappresentanza politica del Parco per il quale Tedeschi ha sottolineato tutta la disponibilità a collaborare. La Comunità ha quindi manifestato un importante gradimento sulla scelta di Landini, considerata da tutti un elemento di grande competenza ed equlibrio, che potrà portare avanti adeguatamente la politica ambientale dell'Area Protetta con una collaborazione proficua con gli enti e la Regione, nell'interesse dell'ambiente. In ultimo è stato sottolineato il buon lavoro svolto dalla presidenza Canata, dimostrato anche con il parere unanime sulla proposta di Landini per la presidenza. La Comunità ha infine espresso il massimo sostegno a quella che di fatto - dopo il drecreto di Toti - sarà a tutti gli effetti la nuova presidente del Parco.