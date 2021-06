Da Tavolara a Boettola, Comune rimuove discariche abusive

Sarzana - Val di Magra - Prosegue il piano di pulizie straordinarie per la bonifica di siti e aree del territorio utilizzate, in totale sfregio al senso civico e al rispetto dell’ambiente, come aree di discarica. Ad oggi le vie interessate dall’intervento, concordate con il gestore dei rifiuti cittadino e il corpo dei carabinieri forestali, sono state via Lago, via Boettola/autostrada, via Boettola parcheggio (completata la rimozione materiali resta da eseguire il trasferimento), via Trinità, via Papa XXIII, via Pecorina/zona artigianale e via Paradiso dove è stato rimosso il primo dei due cumuli presenti.

In queste ore la pulizia con autocarri e mezzi meccanici attrezzati per il tipo di intervento è in corso nell’area di Tavolara, a spese dell’amministrazione comunale.

Gli interventi in corso hanno rilevato la presenza di diverse tipologie di rifiuto, evidenziando la necessità di procedere alla rimozione del materiale secondo procedure e fasi di smaltimento diverse.

Il piano di intervento di pulizia straordinaria del territorio, come noto, è affiancato dal funzionamento di telecamere mobili, pronte a fotografare coloro che abbandonano rifiuti e ingombranti, e va avanti sotto la supervisione dell'assessore alle politiche per il contrasto ai fenomeni di degrado nel centro e nei quartieri, Stefano Torri.

Un piano dettagliato per il quale il Comune di Sarzana ha investito circa 19mila euro e che è stato affidato ACAM Ambiente.



“Quotidianamente, proprio durante le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti - spiega l’assessore Torri - tocchiamo con mano gli effetti negativi sull’ambiente determinati da comportamenti incivili di alcuni. In più occasioni, abbiamo fatto appello al senso civico e cercato di sensibilizzare al rispetto del territorio invitando tutti a usufruire dei servizi a disposizione per lo smaltimento dei rifiuti e degli ingombranti. Continuiamo a farlo, perché un cittadino che scarica i propri rifiuti nella terra di tutti non ama la propria città e il proprio territorio. Non esistono né accettiamo più scuse: il ritiro degli ingombranti è gratuito. Purtroppo i comportamenti sbagliati di alcune persone hanno finito per creare vere e proprie aree di discarica sul nostro territorio, con grave pregiudizio per l'ambiente e rischi anche per la salute pubblica. Tutto ciò non è più tollerabile. Per questo dopo aver provveduto alla pulizia delle aree abbiamo deciso di installare telecamere mobili in tutti i quartieri, che sposteremo di volta in volta in punti individuati ad hoc, con l'obiettivo primario di fare prevenzione, educando al rispetto del senso civico e dell'ambiente, fino alla possibilità di elevare sanzioni anche gravi nei casi in cui le regole non saranno rispettate”.

Si ricorda che per segnalare l’abbandono di rifiuti e per il ritiro ingombranti basta contattare il numero del gestore Acam Ambiente telefonando al seguente numero 800487711.