Crollo a Vezzano, l'Unione nazionale dei consumatori annuncia il deposito di un esposto

Sarzana - Val di Magra - L'Unione nazionale dei consumatori presenterà lunedì 19 aprile un esposto alla procura della Repubblica per chiedere chiarezza sulle responsabilità del crollo avvenuto in pieno centro di Vezzano nel corso della notte.

"Stiamo assistendo - spiega il presidente dell'associazione Roberto Fiore - all'ennesima situazione di pericolo non affrontata dal Comune. Infatti, anche se la proprietà è gestita da un curatore fallimentare, il degrado va avanti da anni, e la domanda è: quali atti concreti ha esercitato il Comune nelle sue competenze negli anni passati per la messa in sicurezza del manufatto?".