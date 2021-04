Consulte, Italiani: "Emaneremo avviso non appena l’emergenza pandemica ce lo consentirà"

Sarzana - Val di Magra - Dallo scorso febbraio, dopo il via libera del Consiglio comunale, Sarzana ha un nuovo regolamento per le Consulte Territoriali. A questo proposito l’assessore al ramo Roberto Italiani ricorda che il nuovo regolamento esprime un

sistema normativo che semplifica notevolmente e rende estremamente chiare le procedure e i rapporti fra le Consulte e l'amministrazione comunale. "Un passo avanti molto importante per la città, uno stimolo per la partecipazione alla vita pubblica per tutti che intendiamo sfruttare appieno non appena l’emergenza pandemica ce lo consentirà. Appena possibile infatti emaneremo l'avviso pubblico per recepire le candidature ai Consigli delle Consulte stesse. Ricordo però che, proprio in base al nuovo regolamento, qualora le candidature nei vari quartieri superassero il numero di 13 partecipanti, occorrerebbe procedere a elezioni vere e proprie mettendo in atto la macchina organizzativa con una serie di procedure che ne conseguirebbero. Considerato che anche le elezioni amministrative previste per la primavera 2021, alla luce dell’emergenza sanitaria ancora in atto, sono state rinviate a dopo l'estate onde evitare assembramenti, come Amministrazione abbiamo deciso di rinviare l'emanazione del pubblico avviso per il rinnovo delle Consulte almeno fino ad agosto e , in ogni caso, previa verifica del andamento epidemiologico”.