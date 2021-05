Conglomerati Lucchesi, domani passo decisivo per lo spostamento

Sarzana - Val di Magra - Domani in Comune ad Arcola si terrà l'ultima conferenza dei servizi – in veste decisoria – relativa al trasferimento della Conglomerati Lucchesi. Lo ha annunciato l'assessore all'Ambiente, Salvatore Romeo, nel corso dell'incontro pubblico su Enel tenutosi venerdì scorso al Termo. “Una bella notizia – ha affermato -. Con la conferenza dei servizi di lunedì si darà il via alla delocalizzazione della Conglomerati, che produce bitume, dall'area del Parco fluviale a un'area industriale. Un primo passo nell'ambito di un'attività iniziata dalla precedente amministrazione”. L'assessore Romeo ha anche toccato il tasto della Specchia, presidio che si occupa di rifiuti nei confronti del quale non sono mancati rilievi della cittadinanza, in particolare delle zone del Termo e delle Pianazze: “Stiamo lavorando per la risoluzione dei problemi, coinvolgendo quasi quotidianamente Provincia, Asl e Arpal, visto che la tematica rifiuti è questione di Ato”. L'assessore ha altresì ribadito la centralità del tema ambientale nel programma dell'amministrazione Paganini, riconoscendo quanto impostato in questo senso dal precedente governo comunale.