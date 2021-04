Confermata 'Road to Rome', la Francigena più forte del Covid-19

Sarzana - Val di Magra - Road to Rome 2021 si farà: la grande marcia organizzata per celebrare il ventennale dell'Associazione europea delle Vie Francigene è stata confermata dall'assemblea generale Aevf. Entusiasmo palpabile, come anche la consapevolezza che la pandemia non è finita. L'iniziativa, per camminatori e pedalatori, prenderà il via mercoledì 16 giugno con una piccola cerimonia a Canterbury, accanto alla pietra che indica il chilometro zero della Francigena. Il giorno dopo, 17 giugno, la carovana sarà già in continente, a Calais, dove l'amministrazione comunale locale inaugurerà il 'Roseto della Via Francigena'. La conferma dell'evento significa anche conferma del passaggio nelle nostre zone: il 19 agosto sarà la volta del tratto Pontremoli-Aulla, il 20 di quello Aulla-Sarzana, infine il 21 i pellegrini del 2021 dalla capitale della Val di Magra raggiungeranno Camaiore (tratto, quest'ultimo, calcolato per una percorrenza in bicicletta).



“La marcia – leggiamo sul sito italiano dell'Associazione Vie Francigene - si propone di ripartire dopo il periodo di pandemia valorizzando il turismo sostenibile, culturale, responsabile della Via Francigena e dei cammini in Europa; sensibilizzare i governi nazionali e regionali e le istituzioni religiose affinché la Via Francigena venga sempre più valorizzato come importante esempio e mezzo di turismo e di sviluppo sostenibile; verificare lo stato del percorso, mettendo in luce eccellenze ed eventuali carenze e proponendo miglioramenti, anche in ottica della valorizzazione turistica dei singoli tratti regionali; sostenere la candidatura della Via Francigena a Patrimonio Unesco”. Oltre ad affiancare i camminatori lungo i vari segmenti, è possibile sostenere il progetto in vari modi, da una sostanziosa partnership all'offrire cene, alloggi, trasporti, attrezzature. Tutti i dettagli su www.viefrancigene.org