Con i servizi sociali nell'ex tribunale diminuiranno anche i costi

Sarzana - Val di Magra - Lo spostamento dei servizi sociali dalla Casa della salute al vicino ex tribunale di piazza Ricchetti (QUI) oltre ad offrire all'utenza spazi più ampi e meglio raggiungibili, permetterà al Comune di risparmiare anche qualcosa. “Finalmente gli uffici sono in una struttura completamente dell'ente – ha sottolineato questa mattina il vicesindaco Eretta – e questo oltre a migliorare la fruibilità della stessa ci consentirà di risparmiare circa 23mila euro l'anno, oltre ad avere riuniti in un unico polo diversi servizi (oltre al centro antiviolenza) come il maggiordomo di quartiere e l'ufficio casa oltre all'aula studio per avere anche la massima integrazione possibile con i giovani. Inoltre a breve partiranno i concorsi per l'assunzione di altri due assistenti sociali che porteranno la nostra squadra a quattro”.

“Questi spazi – ha aggiunto il sindaco Ponzanelli sono più funzionali anche per i dipendenti che ringraziamo perché nei mesi della pandemia hanno dovuto triplicare i loro sforzi. Non solo perché grazie alla loro bravura hanno saputo sopperire al deficit che presto andremo a colmare inserendo altre due persone per raggiungere quell'orizzonte di qualità che si prefiggono i comuni come il nostro”. Come confermato dal nuovo dirigente Franco Nicastro - da poco arrivato da Venezia -, le due nuove figure potrebbero essere inserite entro dicembre visto che il bando per l'assunzione è stato modificato negli ultimi mesi.