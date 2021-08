Comune mette in sicurezza muro di via Cisa con oneri di urbanizzazione

Sarzana - Val di Magra - La giunta Ponzanelli ha approvato nei giorni scorsi l'intervento di messa in sicurezza del muro stradale di via Cisa nei pressi della chiesa di Santa Caterina. I lavori, per un totale di circa sessantamila euro, saranno realizzati grazie agli oneri di urbanizzazione di una pratica di demolizione e ricostruzione in un'area di Nave.

Alla realizzazione di parcheggi pubblici pari al 25% della superficie utile del progetto infatti la giunta ha ritenuto più utile come intervento a scomputo, la risoluzione di “una problematica contigente per la tutela della sicurezza stradale” con il rifacimento del muro.

Alla parrocchia spetteranno invece le spese tecniche interenti la progettazione, la direzione lavori e il collaudo dell'opera, la cui durata sarà di circa sessanta giorni.