Comune investe 26mila euro per pulire le spiagge libere di Marinella

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana investirà 26.500 per l'imminente pulizia delle spiagge libere di Marinella. Se l'inizio e le modalità della stagione balneare sono al momento ancora incerte per via della pandemia, la necessità di avere il litorale di propria competenza pulito dai detriti portati dalle mareggiate ha spinto la giunta ad avviare le pratiche per l'affidamento dei lavori. La perizia tecnica ha infatti stimato la presenza di “1434 tonnellate di legname e 7 di lavarone”, per una pulizia che sarà effettuata con mezzi meccanici “muniti di benna o pala grigliata che nelle operazioni di recupero intevitabilmente asportano un po' di sabbia, che poi verrà vagliata e recuperata con maggiori costi di smaltimento, che però andranno nella tariffa Tari dell'anno successivo”.

I lavori saranno affidati mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici e aggiudicanti con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara.