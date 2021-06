Cittadinanza onoraria a Segre e Zaki e il ricordo di Adil Belakhdim

Sarzana - Val di Magra - Oggi, mercoledì 23 giugno, il consiglio comunale di Santo Stefano di Magra è tornato a riunirsi in presenza, con cautele, gel e mascherine, nella sala consiliare della ex Vaccari. L'assemblea, dopo l'appello che ha rilevato la presenza di tutti i consiglieri, si è aperta, su proposta del sindaco Paola Sisti, con un minuto di silenzio in ricordo del sindacalista Adil Belakhdim, morto giorni fa dopo essere stato investito da un camion. “Una morte feroce, che alla fine colpisce due lavoratori, il povero Adil ma anche il camionista. Ambedue lottavano per il lavoro. Mi ha fatto piacere sentire in televisione la moglie di Belakhdim non scagliarsi contro chi le ha ucciso il marito. Là dove i lavoratori lottano per i loro diritti non possono succedere queste cose”, ha affermato la sindaca Paola Sisti. Poi il consiglio si è espresso con voto unanime e favorevole per il conferimento, sule note dell'Inno alla goia, della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, e a Patrick Zaki, lo studente egiziano recluso nelle carceri del Cairo da oltre cinquecento giorni, sul cui caso è intervenuto anche Federico Lera, attivista di Amnesty International.