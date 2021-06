Cinque milioni per la rigenerazione della scuola XXI Luglio

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana prova a compiere un altro passo avanti nel recupero dell'ex edificio scolastico XXI Luglio e dopo l'approvazione poco meno di un mese fa, del lotto 1 con lo studio di fattibilità per la realizzazione di un centro polifunzionale per la famiglia (QUI), nei giorni scorsi ha varato anche lo studio di fattibilità tecnico-economica del lotto 2.

“E' stata affidata la progettazione relativa alla rigenerazione urbana – si legge nella delibera – finalizzata ad un maggior raccordo e visione generale in coerenza con la pianificazione dell'intero territorio comunale. In particolare il piano verrà sviluppato tenendo conto degli obiettivi generali e delle strategie che sono state elaborate per il puc, attualmente in progettazione, che prevede un profondo ripensamento del sistema urbano e in particolare delle aree centrali a Sud della ferrovia.

L'ex eficicio scolastico “capoluogo” è quindi ricadente in questa zona di progettazione, abbandonata da oltre quindi anni per problemi di staticità versa in grave stato di degrado. Si ritiene quindi opportuno intervenire per adeguamento sismico e trasformazione in edificio polifunzionale pubblico al fine di ottenere un unico punto di socialità e una riqualificazione dell'intero contesto urbano prossimo al centro storico”.

Da qui l'intento dell'amministrazione di partecipare al bando ministeriale che per il triennio 21-23 mette a disposizione fondi per la rigenerazione urbana, per dare atto alla soluzione progettuale definitiva di un secondo lotto denominato “Recupero e rigenerazione dell'ex edificio scolastico capoluogo in Viale XXI Luglio” per un importo complessivo di cinque milioni. Per la realizzazione del lotto 1 – con le identiche modalità economiche – servirebbero invece 2 milioni e 190mila euro.