Cavagnaro: "Dal 6 aprile vaccinazioni anche in struttura adiacente al San Bartolomeo"

Sarzana - Val di Magra - Dal 6 aprile partirà anche a Sarzana la somministrazione di vaccini mrna (pzifer) nella fascia di popolazione fra i 70 ed 79 anni. Lo ha annunciato quest'oggi il direttore generale dell'Asl5 Cavagnaro intervenendo nel consiglio comunale straordinario dedicato al futuro del San Bartolomeo. “Stiamo andando avanti secondo il piano stabilito dal Ministero – ha spiegato – e oggi presso l'ospedale di Sarzana siamo partiti con i primi 60 ultravulnerabili e ultrafragili. Abbiamo scelto questa struttura e non il Sant'Andrea dove abbiamo concentrato gli allergici, non tutti sono stati contenti, soprattutto chi abita lontano ma per le specialità presenti abbiamo ritenuto sicuro farlo qui”.

Sempre dal 6 aprile inoltre la somministrazione sarà estesa anche alla struttura ancora adiacente all'ospedale ancora in fase di ultimazione: “Per evitare assembramenti ho deciso di destinarla alle vaccinazioni spostando anche i medici di medicina generale – ha affermato – la mia intenzione è quella di andare avanti ma dovremo chiedere qualche aiuto ulteriore alla Regione per completare ultimi lavori. Sarà destinata a post acuzie e valorizzazione in ospedale di degenza anche a gestione infermieristica”.