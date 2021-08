Castelnuovo cerca 'Nonni vigile', domande entro il 7 settembre

Sarzana - Val di Magra - L'amministrazione comunale di Castelnuovo Magra lancia un avviso pubblico per chi fosse interessato a svolgere attività di volontariato come 'Nonno-Nonna vigile'. Questo con la doppia intenzione di offrire ai cittadini un'opportunità di partecipare attivamente al miglioramento della qualità della vita della comunità e di potenziare e migliorare il servizio di vigilanza davanti alle scuole negli orari di accesso e di uscita delle scolaresche, per prevenire situazioni di pericolo all’utenza. L'avviso è rivolto ai residenti comunali tra i 18 e i 75 anni con idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività in questione. Domande entro martedì 7 settembre. Dettagli e modulistica sul sito del Comune al link: https://comune.castelnuovomagra.sp.it/it-it/avvisi/2021/comunicazioni/attivita-di-volontariato-come-nonna-nonno-vigile-209615-1-cd1126ffcf9a8c17c1a483b0fbcc69d7