Castelnuovo aderisce a M'illumino di meno, Marchi: "Conclusa sostituzione punti luce"

Sarzana - Val di Magra - Anche quest'anno il Comune di Castelnuovo Magra aderisce all'iniziativa promossa dal programma Caterpillar di RadioDue "M'illumino di Meno".

"Il nostro Comune - si legge in una nota - negli scorsi anni si è caratterizzato per l'adesione convinta all'iniziativa mettendo sempre in atto sia azioni simboliche - anche quest'anno infatti si spegneranno le luci del complesso del Castello dei Vescovi di Luni, dalle 18 alle 21 - ma anche iniziative rivolte in particolare ai ragazzi delle scuole.

Come purtroppo siamo abituati da un anno a questa parte non sarà possibile dare vita ad iniziative pubbliche in presenza, ed allora come Amministrazione Comunale approfittiamo di questa giornata per comunicare una notizia importante dal punto di vista del risparmio energetico. Infatti, proprio in questi giorni si è conclusa - con la sostituzione degli ultimi punti luce - la transizione a tecnologia Led di tutti i 1100 impianti di pubblica illuminazione del nostro comune".

"Con soddisfazione - conclude il vicesindaco Luca Marchi - comunichiamo il risultato raggiunto, raccogliendo così l’invito che viene fatto in questa edizione 2021 di M'illumino di Meno di raccontare i piccoli e grandi "Salti di Specie" nelle nostre vite.

Ognuno di noi è infatti chiamato a diventare più green, più responsabile, più sostenibile, più efficiente, più intelligente, più in armonia con il pianeta. Bisogna fare un salto in avanti: in tanti modi, in tanti ambiti.

Quest'anno M'illumino di Meno raccoglie e racconta i salti di specie singoli e collettivi verso la transizione ecologica. Quelli già fatti, quelli in atto, quelli in programma...e a noi fa piacere raccontare di questo piccolo "salto" che abbiamo fatto".