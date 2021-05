Carola Baruzzo alla presidenza del Museo Audiovisivo della Resistenza

Sarzana - Val di Magra - L'assemblea dei soci ha eletto oggi pomeriggio Carola Baruzzo nuova Presidente del Museo Audiovisivo della Resistenza delle Province di Massa-Carrara e La Spezia. "Un ringraziamento sincero - si legge in una nota - va Massimo Dadà, già Sindaco di Fosdinovo e da 9 anni Presidente del Museo ma che rimarrà nel nuovo Consiglio Direttivo, per aver fatto crescere in questi anni il MaR, dal bando per la nuova gestione alla fondazione della rete nazionale Paesaggi della Memoria con tutti i Musei della Resistenza italiani".

"Sono onorata di essere la prima Presidente del Museo - afferma Baruzzo, attuale assessore alla cultura di Luni - in un mondo che considera le donne ancora ai margini e nega loro diritti di parità. Il nostro impegno sarà per rendere il Museo Audiovisivo della Resistenza un presidio valoriale ancora più riconosciuto e una casa comune per tutti coloro che alimentano gli ideali costituzionali che sono stati alla base della lotta dei nostri partigiani".