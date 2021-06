Cantieri stradali: stop lavori a fine mese a Ressora, al Guercio due mesi di pausa

Sarzana - Val di Magra - Si è svolta nella mattinata odierna, in videoconferenza, una riunione tecnica per la disamina della situazione della viabilità provinciale, allo stato attuale interessata in alcuni tratti viari di fondamentale importanza, da cantieri stradali, il cui perdurare sta comportando rilevanti ripercussioni sulla mobilità e sulla circolazione, con disagi delle comunità locali interessate.

All’incontro hanno preso parte il Responsabile dei Servizi Tecnici e Viabilità della Provincia, i rappresentanti di ANAS e della Polizia Stradale, il Sindaco del Comune di Bolano e gli Assessori alla Mobilità dei Comuni di Arcola, Lerici e Sarzana.

I cantieri presenti nel comune di Arcola - in località Ressora, per i lavori sulla Strada Statale n. 1 Aurelia, resisi necessari per mitigare il rischio idraulico di canali che dalla collina affluiscono al fiume Magra e lungo la Strada Provinciale n. 331 tra Romito e il Guercio di Lerici - stanno determinando le maggiori criticità in ragione della durata e del procrastinarsi dei lavori su strade di collegamento tra i comuni del levante spezzino e con il capoluogo.

Le criticità alla circolazione si sono acuite per la ripresa degli spostamenti dovuti alla favorevole evoluzione della pandemia e all’intensificazione del transito veicolare tipico della stagione estiva.

Perdurano inoltre le criticità nei comuni di Vezzano Ligure e Bolano, nelle località di Bottagna e Ceparana, che risentono delle conseguenze del crollo del Ponte di Albiano, con conseguente appesantimento della viabilità sulla strada provinciale 'di Buonviaggio' per La Spezia e della S.S. della Cisa.

Dopo la puntuale illustrazione dello stato della viabilità, per quanto di competenza, da parte di tutti i partecipanti, e lo sforzo condiviso di individuare azioni e interventi di mitigazione dei disagi per l’utenza, il rappresentante di Anas ha fatto presente che i lavori sulla S.S. Aurelia, in località Ressora di Arcola, avranno termine entro la fine del corrente mese di giugno, mentre il cantiere sulla S.P. n. 331 tra Romito e il Guercio sospenderà l’attività per i prossimi due mesi, a partire dalla fine dello stesso mese di giugno.

Inoltre, in relazione alle modalità di regolamentazione del senso unico alternato, nel cantiere sull’Aurelia, in località Ressora di Arcola, si è convenuto, d’intesa con ANAS, di dislocare personale addetto, con funzione di moviere, per modulare adeguatamente il transito veicolare, regolato da impianto semaforico, cercando di prevenire la formazione di incolonnamenti.