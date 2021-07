Cammin facendo, dalle 17.30 a tarda sera per le piazze del borgo di Vezzano

Sarzana - Val di Magra - Domenica 4 luglio si terrà a Vezzano Ligure a partire dalla 17.30 e fino a tarda serata "Cammin facendo", un evento, a cura di Gest/Azione di Annalisa Maggiani e dell’assessorato alla Cultura, che ci porta da una piazza all'altra del caratteristico borgo, cominciando nel tardo pomeriggio in Piazza del Popolo con uno spettacolo per piccoli e grandi all'insegna della fantasia e del divertimento, per poi arrivare cammin facendo fino alla panoramica Piazza del Castello di Vezzano Alto per ritrovarci tra agli alberi ed ascoltare la loro musica accompagnata dalla poesia e da lì, sempre cammin facendo, tornare nella parte bassa del paese, là dove c'è la Torre Pentagonale, per fermarsi a vedere il teatro e la danza con immagini e musica.

Una serata di performances che ha come filo conduttore l´ascolto ed il rispetto per la Natura con spettacoli che ci raccontano ognuno in modo diverso un approccio ecologico alla vita nella difesa della Terra al di là di ogni confine.

Un evento che ci fa tornare nelle strade e nelle piazze a riveder le stelle!



Il programma



- ore 17.30 Piazza del Popolo I Baffardelli(Alice Moracchioli e Buffa Dario), piccoli abitanti delle Alpi Apuane, folletti sempre pronti a divertire e a portare gioia e allegria, che si esibiranno in performances di equilibrismo, trampoli, sfere d’equilibrio, rola bola e funambolismo



- ore 19.00 Piazza del Castello di VezzanoSuperiore:“Progetto Arborea - la musica delle piante”, con incursioni narrative di Angelo Tonelli (Poeta, Performer, regista teatrale, grecista) e musica eseguita da Daniele Dubbini ( musicista e ricercatore musicale)



- ore 21.30 presso Piazza Castello di Vezzano Inferiore: Spettacolo di teatro-danza “Terra Madre - Un inno alla vita”, concetto e performance di Annalisa Maggiani e Adriana Michetti, musiche di Cristina Alioto, immagini in movimento a cura di Mario Morleo.



La popolazione è invitata a partecipare.