Cai Sarzana, si vota per rinnovare le cariche direttive

Sarzana - Val di Magra - Il Cai, sezione di Sarzana, comunica che venerdì 25 e sabato 26 giugno sono previste le elezioni per il rinnovo delle cariche direttive, pertanto è convocata l'assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione alle ore 19,00 ed in seconda convocazione alle ore 20,00, presso Sala della Repubblica (Via Falcinello, 1, presso la Pubblica assistenza), con partecipazione in presenza.

All'ordine del giorno: nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea, approvazione del verbale della precedente assemblea, relazione del presidente della sezione sull’attività svolta nell’anno 2020 ed approvazione, lettura ed approvazione bilancio consuntivo dell’anno 2020 e relazione dei sindaci revisori, lettura ed approvazione del bilancio preventivo 2021, nomina di due delegati elettivi alla sede centrale, approvazione quote sociali 2021, varie ed eventuali, presentazione dei candidati e apertura votazioni.

Venerdì 25 giugno, al termine dell’assemblea, inizieranno le operazioni di voto sino alla conclusione del voto di tutti i presenti.

Sabato 26 giugno le votazioni proseguiranno presso la Sede CAI di Sarzana dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00.

Per i soci che intendano proporre la propria candidatura è disponibile il modulo sul sito caisarzana@libero.it od in alternativa presso la Sezione in P.zza Firmafede, 13 Sarzana nelle giornate di lunedì - mercoledì - venerdì - sabato dalle ore 17,00 alle ore 19,00 e completamente compilato potrà essere inoltrato on line o consegnato direttamente alla sezione entro il 6 giugno prossimo.

Tutte le procedure relative all’ Assemblea e al voto saranno effettuate nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, nella massima sicurezza per i partecipanti.