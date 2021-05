C'è una nuova centenaria, Nonna Pina taglia il prestigioso traguardo

Sarzana - Val di Magra - Da oggi la provincia ha una nuova centenaria. I stratta di Giuseppina Caponi Bertolotti, “Nonna Pina” per i familiari, nata il 22 maggio 1921 che va quindi ad aggiungersi alla lunga lista dei liguri che hanno tagliato il prestigioso traguardo.

Le limitazioni imposte dalla pandemia non permetteranno a tutti i suoi cari di essere con lei a Ponzano in questo giorno così importante ma non faranno comunque venir meno l'affetto per la tenace donna che in questo secolo di vita ha dovuto affrontare anche la pandemia.