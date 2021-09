C'è un solo volontario in paese: niente pedibus a Vezzano Ligure

Sarzana - Val di Magra - Niente più pedibus a Vezzano Ligure. Il simpatico torpedone degli scolari non attraverserà più la strade di Vezzano Alto e Vezzano Basso. La giunta comunale nell'anno scolastico 20/21 aveva avviato il servizio nei centri storici in via sperimentale, con l’intento di coinvolgere genitori e associazioni di volontariato locali.

"Purtroppo ad oggi è pervenuta la disponibilità da parte di una sola associazione, ma la presenza di un unico volontario non è sufficiente per l’attivazione dei percorsi e purtroppo le ristrette disponibilità di bilancio non ci consentono di continuare il servizio mediante affidamento a ditta", fa sapere il sindaco Massimo Bertoni.

"La speranza è quella di poter in futuro contare sul coinvolgimento di volontari (nonni, genitori, associazioni) e riattivare il pedibus, che tanto consenso aveva trovato tra i bambini dei nostri centri storici", l'auspicio dell'assessora alla pubblica amministrazione Nadia Lombardi.