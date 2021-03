C'è il via libera di Mattarella, Luni assume il titolo di "Città"

Sarzana - Val di Magra - C'è l'assenso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al conferimento del titolo di “Città” a Luni, che completa così un ulteriore passaggio dopo il cambio di nome da Ortonovo portato a termine nel 2017.

“Ringrazio di cuore il Prefetto Inversini che mi ha telefonato personalmente per comunicarmi questa importante notizia che aspettavamo da tempo – afferma con soddisfazione a CdS il sindaco Alessandro Silvestri – e rivolgo anche un sentito ringraziamento al presidente Mattarella e al Ministero dell'Interno che accolto l'istanza partita un anno fa dalla giunta e dal Consiglio comunale. È stata colta – aggiunge – l'intenzione di voler rinverdire i fasti storici e culturali dell'antica Luni mentre il prossimo sogno da realizzare resta quello di riuscire a trovare le risorse per dare corpo all'intesa di massima già raggiunta con la Soprintendenza per cogestire l'apertura dell'anfiteatro e garantire così orari più lunghi di apertura e aumentarne la fruizione”.



“Questo ultimo anno – sottolinea Silvestri dall'oratorio nel quale proseguono le vaccinazioni degli ultraottantenni – è stato prevalentemente a fronteggiare l'emergenza Covid ma nonostante queste circostanze abbiamo portato avanti altri aspetti del nostro programma immaginando la fine di questa pandemia e la necessità di ripartire. In quest'ottica il conferimento del titolo di Città oltre a riconoscere le potenzialità del territorio rappresenta un altro passo importante nel percorso di valorizzazione della nostra storia partito con il cambio di nome del Comune e proseguito con la passerella Portus Lunae, il sito turistico e la sinergia sempre maggiore con il polo museale. Il tutto – evidenzia – per rendere ancora più attrattiva la Val di Magra e aumentare l'appeal turistico e culturale del nostro territorio con le ricadute in termini economici, culturali e commerciali che questo impegno può comportare”.

“Ora – conclude Silvestri – non resta che attendere la notifica del decreto, poi appena possibile inizierà l'aggiornamento di cartellonistica e di tutto il materiale riguardante la nuova “Città di Luni” che abbiamo tanto atteso”.