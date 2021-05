Buoni spesa, ecco come può richiederli chi vive nel comune di Arcola

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Arcola informa la cittadinanza che dal 10 al 28 maggio 2021 i cittadini interessati potranno presentare la domanda per ottenere il buono spesa (Deliberazione di G.C. n. 62 del 01-05-2021: Misure di solidarietà alimentare connesse all'emergenza Covid-19).

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Arcola www.comune.arcola.sp.it o ritirabile presso il Comune sede di Via Valentini 89/A; Gli operatori dell'ufficio servizi sociali saranno a disposizione per informazioni fornite telefonicamente dal lunedì a venerdì dalle 10 alle 12.30. Recapito telefonico 0187-954103.



La consegna della domanda dovrà essere presentata esclusivamente:

1. A mano all'ufficio protocollo del Comune nei giorni da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30: Il giorno 28 maggio ultimo giorno utile, la consegna della domanda dovrà avvenire entro le ore 12.00.

2. Mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo Pec: comune.arcola@legalmail.it (il giorno 28-05-21, ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, farà fede l'ora di arrivo nella casella di posta elettronica certificata).



Si prega di presentare il modulo debitamente compilato in ogni sua parte, controfirmato e di allegare la seguente documentazione:

1) copia del documento d'identità in corso di validità

2) copia del permesso/carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea

3) attestazione Isee del nucleo famigliare anno 2021 inferiore a 12.000, oppure anche 16.000 (con certificazione allegata da cui risulti la riduzione di almeno il 20% del reddito complessivo nei primi 3 mesi del 2021 (rispetto al 2019) o riduzione dovuta alle misure restrittive imposte per contrastare l'emergenza covid-19.



Saranno escluse d'ufficio le domande non ammissibili per carenza di requisiti, non regolari, incomplete, prive di firma, inviate ad indirizzi mail diversi da quello indicato, presentate oltre la scadenza del termine.



L'attribuzione del punteggio e l'inserimento nella graduatoria dei beneficiari avverrà sulla base delle fasce Isee del nucleo famigliare. Verrà attribuito punteggio superiore a richiedenti che non beneficiano di altre agevolazioni o contributi economici pubblici: reddito di inclusione, reddito di cittadinanza, ecc o che non siano stati beneficiari di buoni spesa erogati con bandi precedenti.

A parità di punteggio verrà data precedenza all'ordine di arrivo (data e ora) certificata dal n. protocollo.

Il bonus spesa si articolerà in base alla composizione del nucleo famigliare con le seguenti modalità:

- 1 componente: 100 euro

- 2 componenti: 150 euro

- 3 componenti: 200 euro

- 4 componenti: 250 euro

- 5 o più componenti: 300 euro



Il Comune si avvale del diritto di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dal richiedenti avvalendosi delle informazioni in proprio p0560550 10150 di quelle di altri enti della Pubblica Amrninistrazione (Es. Agenzia delle Entrate) e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto.