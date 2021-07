Bocca di Magra, terminati i lavori sulla passeggiata lungofiume

Sarzana - Val di Magra - Sono terminati i lavori di rifacimento della passeggiata lungofiume a Bocca di Magra, nel tratto compreso fra il Ristorante Ciccio e il circolo dei pescatori. "L'intervento - spiegano da Palazzo civico - è stato finanziato tramite fondi di Protezione Civile regionale per 550mila euro. L'opera si è resa necessaria per i danni causati dalla mareggiata dell'autunno 2018. Ora la nuova pavimentazione posata è più funzionale e resistente rispetto alla precedente. Seguiranno i lavori di ripristino dell'impianto di irrigazione e del mando erboso. Si lavorerà anche sull'illuminazione, che sarà del tutto rimodernata: verranno installate le stesse tipologie di punti luce utilizzati per il lotto del parco giochi, così da dare continuità alle opere svolte".



"Il nostro obiettivo era riaprire il prima possibile la piazza di Bocca di Magra e lo abbiamo fatto. - spiega l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Ameglia, Andrea Bernava - Ora ci fermiamo con i cantieri, per non creare disagio a residenti, commercianti e turisti durante la stagione estiva. Si eseguiranno solo manutenzioni ordinarie. Gli interventi riprenderanno in autunno, partendo dalla zona pedonale di via Fabbricotti: ripristineremo la pavimentazione in pietra, ora ammalorata. A settembre partirà anche il cantiere per la fontana dei giardini, così da consentire la fruizione dell'area giochi. Infine a Fiumaretta, dove è terminato il lavoro sul marciapiede, verranno svolti interventi di manutenzione in Piazza Pertini".